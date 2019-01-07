2019-01-07T14:27:43+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на трассе Нижний Новгород - Киров: пострадали трое

Водитель "Лады" не справился с управлением и врезался в иномарку
Анастасия НАЗАРОВА
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Автомобили "Лада Калина" и "Шевроле" столкнулись на 90 км трассы Нижний Новгород - Киров в Семеновском районе 6 января в 08.55. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

50-летний водитель отечественного авто не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. В итоге пострадали пассажир "Лады", а также водитель и пассажир "Шевроле".

16-летняя девушка, ехавшая в "Ладе", госпитализирована. В момент аварии она была на переднем сидении, ремнем безопасности пренебрегла.

40-летняя женщина за рулем иномарки получила сотрясение головного мозга. После осмотра была отпущена. А ее 8-летний пассажир госпитализирован. Находился на заднем сидении в детском удерживающем кресле.

Сообщалось, что 6 января на трассе Сокольское - Летняя база водитель "десятки" насмерть сбил 69-летнюю женщину.

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