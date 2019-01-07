Водитель на "десятке" насмерть сбил женщину в Сокольском районе

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:18:20+03:00

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Смертельное ДТП произошло на 7 км трассы Сокольское - Летняя база в Сокольском районе 6 января. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

В 17.50 24-летний водитель, управляя ВАЗ 21102, наехал на женщину, переходившего проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода.

69-летняя пострадавшая получила множественную сочетанную травму. Она скончалась в автомобиле скорой помощи.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Нижегородском районе областного центра. В 16.50 6 января на Верхневолжской набережной 22-летний водитель "Митцубиси" сбил пешехода. Женщина также перебегала дорогу вне видимости пешеходного перехода.

64-летняя женщина госпитализирована в больницу им. Семашко с закрытым переломом левого бедра.