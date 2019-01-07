Рождественский утренник пройдет в социально-реабилитационном центре "Вера"

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:20:34+03:00

Зрителями станут дети в возрасте от 4 до 16 лет

Изменить размер текста: A A

Рождественский утренник пройдет в социально-реабилитационном центре для детей "Вера" 8 января. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

Двадцать воспитанников "Веры" в возрасте от 4 до 16 лет ждет новогоднее представление "В гостях у Снежной Королевы", которое подготовили волонтеры благотворительного фонда АНО "Новая жизнь".

Также ребята примут участие в многочисленных конкурсах, которые позволят им приобщиться к национальным традициям и показать собственные таланты.

В конце юные зрители получат подарки из рук сказочных героев.

Напомним, в ночь на 7 января в соборе Александра Невского митрополит Арзамасский и Нижегородский Георгий провел Рождественское богослужение. Среди прихожан замечены врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава администрации Канавинского района Михаил Шаров.