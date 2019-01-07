Полицейские задержали 38-летнего нижегородца с наркотиками

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:06:27+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли факт незаконного оборота наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

В воскресенье, 6 января, около одного из домов по Юбилейному бульвару в Сормовском районе полицейские задержали мужчину. С собой у него было наркотическое вещество массой 1,327 грамма.

38-летний нижегородец был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов".

Напомним, в Дзержинске 6 января две неизвестные украли из магазина мясо на сумму 14 тысяч рублей. Позже их личности были установлены, злоумышленницы задержаны.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 27-летнего жителя Нижнего Новгорода, который пытался похитить шесть бутылок вина из магазина на улице Баумана.