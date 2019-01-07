2019-01-07T12:43:50+03:00
Происшествия

В Дзержинске две женщины украли из магазина мясо на 14 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело
Анастасия НАЗАРОВА
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Полицейские раскрыли кражу, совершенную в Дзержинске. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

В дежурную часть отдела полиции №3 поступила информация о том, что 6 января две неизвестные посетительницы продуктового магазина украли мясную продукцию на общую сумму 14 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к краже двух жительниц Богородского района (одной 31 год, другой 19 лет). Обе не трудоустроены.

Представители правоохранительных органов доставили задержанных в районный отдел для выяснения подробностей произошедшего. В отношении женщин возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 27-летнего жителя Нижнего Новгорода, который пытался похитить шесть бутылок вина из магазина на улице Баумана.

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