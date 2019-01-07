МФК "Оргхим" проведет матч с подмосковным "Динамо"

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:12:40+03:00

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Нижегородская мини-футбольная команда "Оргхим" сразится с самым титулованным клубом России - подмосковным "Динамо" (0+). Встреча состоится в ФОК "Мещерский" 8 января в 15.00, сообщают организаторы.

Перед матчем (в 13.00) маленьких болельщиков ждет Рождественская Елка. С новогодним номером выступит группа поддержки Orgkhim Dance Team. Поддерживать новогоднее настроение будет талисман МФК "Оргхим" ЛосьНаш, который на время станет Лось Морозом.

По традиции, во время домашнего матча будет проходить благотворительная акция "Доброе место". На трибунах будет 20 специально обозначенных мест. Если зритель выберет одно из них, то ему придется перечислить 500 рублей в благотворительный фонд. Добавим, что по желанию все пришедшие смогут пожертвовать любую сумму.

Вход на Елку и матч свободный. Количество зрительских мест ограничено.