2019-01-07T10:22:37+03:00
Спорт

Юные каратисты привезли семь медалей с открытого первенства в Марий Эл

Воспитанники ДЮСШ "Надежда" соревновались с бойцами из десяти регионов России
Анастасия НАЗАРОВА
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Воспитанники ДЮСШ "Надежда" показали отличные результаты на открытом первенстве по киокушин каратэ, которое проходило в Марий Эл 5 января. Об этом сообщает нижегородское отделение Федерации всестилевого каратэ России.

Юные каратисты соревновались с бойцами из десяти регионов России. В общей сложности в турнире участвовали примерно 200 ребят.

Нижний Новгород представляли восемь спортсменов, семеро из них завоевали медали: четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую.

Первые места в своих категориях заняли 6-летний Георгий Серов, 9-летняя Лейла Фараджева, 9-летний Серафим Курбонов и 11-летний Родион Мишунин. На втором месте оказались братья Чаровы - 6-летний Григорий и 8-летний Андрей. А третье место занял 14-летний Сергей Зубов.

Отметим, что 29 декабря 10-летний Всеволод Чигарев из Нижнего Новгорода побелил на международном фестивале детско-юношеских единоборств в Москве. Он занял первое место в категории до 45 кг.

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