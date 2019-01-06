2019-01-06T18:35:52+03:00
Происшествия

Нижегородец пытался похитить шесть бутылок вина из магазина на улице Баумана

Ведется следствие
Валерия ГРОМОВА
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Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего жителя Нижнего Новгорода, который попытался ограбить магазин. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по области, инцидент произошел в обеденное время 5 января.

Мужчина попытался вынести шесть бутылок вина из магазина на улице Баумана в Ленинском районе. Сообщение поступило в дежурную часть от очевидцев. Свою вину нижегородец признал, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мужчина уже был судим. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что полицейские на днях задержали мужчину, который угнал автомобиль службы доставки готовой еды. Злоумышленником оказался 21-летний житель Сормовского района Нижнего Новгорода. Он угнал машину, которая стояла на парковке рядом с домом на Гордеевской улице. Правоохранители поймали его в течение получаса.

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