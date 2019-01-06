Разыскивается 25-летний Александр Соловьев, пропавший по дороге из Чебоксар в Нижний Новгород

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:24:16+03:00

В последний раз его видели 9 декабря

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Поисково-спасательная группа «Рысь» просит помощи в поисках 25-летнего Александра Соловьева. Как сообщается в официальной группе волонтеров, мужчина выехал из Чебоксар 9 декабря 2018 года и отправился в Нижний Новгород.

С тех пор его никто не видел.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 183 сантиметра, темные короткие волосы и зеленые глаза. В момент исчезновения он был одет в темно-серую шапку, темно-зеленую куртку, темно-синие штаны и коричневые ботинки.

При себе у Александра были рюкзак цвета хаки и документы.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении этого мужчины, просим сообщить волонтерам по номеру 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Поиски на протяжении трех месяцев не приносили никаких результатов. Однако недавно они сдвинулись с мертвой точки. Волонтеры нашли свидетеля, который в нужное время проезжал мимо "Борока". Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.