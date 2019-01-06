2019-01-06T15:03:14+03:00
Происшествия

Правоохранители задержали жителя Сормова, угнавшего автомобиль службы доставки еды

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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Сотрудники полиции задержали мужчину, который угнал автомобиль службы доставки готовой еды. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, злоумышленником оказался 21-летний житель Сормовского района Нижнего Новгорода.

Он угнал машину, которая стояла на парковке рядом с домом на Гордеевской улице. Правоохранители поймали его в течение получаса. К слову, молодой человек уже был осужден за аналогичное преступление.

В отношении 21-летнего нижегородца возбуждено уголовное дело по статье «Угон» уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас он задержан, проводится проверка на предмет причастности к совершению подобных преступлений на территории города.

Ранее сообщалось, что на днях был задержан нижегородец, который совершил кражу. Согласно информации, он совершил преступление в декабре прошлого года. Это произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Местный житель неустановленным способом списал с банковской карты потерпевшей пять тысяч рублей.

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