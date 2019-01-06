Правоохранители задержали жителя Сормова, угнавшего автомобиль службы доставки еды
Сотрудники полиции задержали мужчину, который угнал автомобиль службы доставки готовой еды. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, злоумышленником оказался 21-летний житель Сормовского района Нижнего Новгорода.
Он угнал машину, которая стояла на парковке рядом с домом на Гордеевской улице. Правоохранители поймали его в течение получаса. К слову, молодой человек уже был осужден за аналогичное преступление.
В отношении 21-летнего нижегородца возбуждено уголовное дело по статье «Угон» уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас он задержан, проводится проверка на предмет причастности к совершению подобных преступлений на территории города.
Ранее сообщалось, что на днях был задержан нижегородец, который совершил кражу. Согласно информации, он совершил преступление в декабре прошлого года. Это произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Местный житель неустановленным способом списал с банковской карты потерпевшей пять тысяч рублей.