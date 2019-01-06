«Рождественские забавы» пройдут в Нижнем Новгороде 7 января
В понедельник, 7 января 2019 года, в социально-реабилитационном центре для детей и подростков «Бригантина» пройдут «Рождественские забавы». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, воспитанники смогут поиграть в игры и получить призы.
Программа будет такой: игры «Пирог», «Ты катись, катись снежок», «Собери снежки», «Чего на ёлке не бывает?», «Кузовок», «Повтори движение», «Поймайте зимнее слово», затем эстафета «Собери снеговика», хороводы и песни.
После официальной части детям раздадут сладкие подарки.
По словам организаторов мероприятия, одна из основных задач «Забав» является поддержка интереса детей к истокам русской национальной культуры.
Ранее сообщалось, что 6 января в Нижнем Новгороде пройдет концерт «Рождественский бал русского романса». Место проведения мероприятия - центр культуры «Рекорд». В программе романсы и песни неоднократного призера всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Евгения Четверикова (Саратов), а также старинные русские вальсы (второе отделение).