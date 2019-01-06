«Рождественские забавы» пройдут в Нижнем Новгороде 7 января

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:50:18+03:00

Дети смогут поиграть в игры и получить призы

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В понедельник, 7 января 2019 года, в социально-реабилитационном центре для детей и подростков «Бригантина» пройдут «Рождественские забавы». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, воспитанники смогут поиграть в игры и получить призы.

Программа будет такой: игры «Пирог», «Ты катись, катись снежок», «Собери снежки», «Чего на ёлке не бывает?», «Кузовок», «Повтори движение», «Поймайте зимнее слово», затем эстафета «Собери снеговика», хороводы и песни.

После официальной части детям раздадут сладкие подарки.

По словам организаторов мероприятия, одна из основных задач «Забав» является поддержка интереса детей к истокам русской национальной культуры.

Ранее сообщалось, что 6 января в Нижнем Новгороде пройдет концерт «Рождественский бал русского романса». Место проведения мероприятия - центр культуры «Рекорд». В программе романсы и песни неоднократного призера всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Евгения Четверикова (Саратов), а также старинные русские вальсы (второе отделение).