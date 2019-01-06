2019-01-06T11:01:59+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» сыграет с казахстанской «Астаной» 6 января

Матч начнется в 16:45
Валерия ГРОМОВА
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В воскресенье, 6 января 2019 года, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сыграет свой первый матч после новогодних праздников. Соперником станет «Астана» из Казахстана.

Команды уже встречались на площадке в ноябре прошлого года. Игра была тяжелой и эмоциональной. Команды 21 раз перетягивали лидерство на себя и шесть раз цифры на табло показывали одинаковые цифры. Тогда нижегородцы одержали победу со счетом 89:83.

Кстати, как сообщается на сайте БК «НН», «Астана» еще ни разу не выигрывала в Нижнем Новгороде с ноября 2011 года.

- Уверен, что прошлый проигрыш задел нашего соперника и в Нижний они едут за реваншем. У нас есть внутренние проблемы. Завтра на площадку выйдут 10 бойцов, которые должны быть максимально мотивированы, действовать с энергией и играть даже не на 100, а 150% своих возможностей. Мы должны показать, что мы настоящие мужики, - прокомментировал главный тренер нижегородского клуба Зоран Лукич.

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