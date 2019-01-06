Нижегородская область заняла первое место в ПФО по объему льготных кредитов для бизнеса
Нижегородская область привлекла около пяти миллиардов рублей для господдержки предпринимателей по программе «1706». Об этом со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно программе, получить кредиты по льготной ставке могут малые и средние предприятия. Владельцы могут взять от трех миллионов до миллиарда рублей на инвестиционные цели под 6,5 процентов, а отдавать не дольше, чем за 10 лет.
По словам Глеба Никитина, такой возможностью воспользовались многие предприниматели Нижегородской области.
- За год поддержкой по этой программе воспользовались 139 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 4,77 миллиарда рублей. По объему привлеченных средств по этой программе регион на первом месте в ПФО, - резюмировал губернатор.
Глеб Никитин добавил, что увеличение господдержки перспективных, инновационных бизнес-проектов – это одна из главных задач в работе правительства по развитию предпринимательства.
На втором месте оказалась Самарская область, затем Кировская.