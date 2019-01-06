2019-01-06T09:44:06+03:00
Экономика

Нижегородская область заняла первое место в ПФО по объему льготных кредитов для бизнеса

За год поддержкой по этой программе воспользовались 139 субъектов малого и среднего предпринимательства
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородская область привлекла около пяти миллиардов рублей для господдержки предпринимателей по программе «1706». Об этом со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно программе, получить кредиты по льготной ставке могут малые и средние предприятия. Владельцы могут взять от трех миллионов до миллиарда рублей на инвестиционные цели под 6,5 процентов, а отдавать не дольше, чем за 10 лет.

По словам Глеба Никитина, такой возможностью воспользовались многие предприниматели Нижегородской области.

- За год поддержкой по этой программе воспользовались 139 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 4,77 миллиарда рублей. По объему привлеченных средств по этой программе регион на первом месте в ПФО, - резюмировал губернатор.

Глеб Никитин добавил, что увеличение господдержки перспективных, инновационных бизнес-проектов – это одна из главных задач в работе правительства по развитию предпринимательства.

На втором месте оказалась Самарская область, затем Кировская.

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