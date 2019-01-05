В Балахне завершилось благоустройство Волжского сквера

5 Янв. 2019 2019-01-05T19:42:18+03:00

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В Балахне состоялось торжественное открытие Волжского сквера на улице Дзержинского. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, работы по его благоустройству проходили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Большая часть обновленного сквера предназначена для занятий спортом, также там есть игровая зона для детей. Теперь там есть скамейки, вазоны, фонтан с иллюминацией и арка с гербом Балахны. Также на территории сквера соорудили поле для игры в мини-футбол и баскетбол, зону для занятия воркаутом и скейтодром.

Помимо этого там есть экопарковка на десять мест, новые уличные фонари и детская зона в «морском» стиле во главе которой - корабль и скульптурная группа с героями мультфильма «Ну, погоди!».

На приуроченном к открытию празднике была организована игровая программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее сообщалось, что 26 декабря в городской думе Нижнего Новгорода состоялось внеочередное заседание, в ходе которого были приняты новые правила благоустройства. Документ разработан в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды и позволит реализовать комплексные проекты.