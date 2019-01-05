Центр культуры «Рекорд» подвел итоги 2018 года

5 Янв. 2019 2019-01-05T18:50:41+03:00

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Нижегородский центр культуры «Рекорд» подвел итоги работы в 2018 году. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, за это время были проведены 26 выставок, что на 14 больше, чем в 2017 году.

Жители города ходили на разноплановые выставки фотографий и живописи, чему способствовало сотрудничество центра культуры с нижегородским отделением Союза художников России.

В кинозале «Рекорда» прошли фестивальные показы и десятки сеансов. Например, были организованы четыре кинопоказа с живыми тифлокомментариями и субтитрами, на которые пришли 450 человек с ограниченными возможностями.

Также в прошлом году прошел конкурс «800 добрых дел – родному городу!», приуроченный к грядущему юбилею Нижнего Новгорода и организованный министерством культуры. Туда поступило 26 заявок. Победителей определяли в четырех номинациях: «Уютный город», «Благое дело», «Здоровое поколение», «Над городом Горьким». 18 финалистов конкурса получили заслуженные награды на церемонии, состоявшейся перед всероссийской премьерой фильма «#Яволонтер. Истории неравнодушных».