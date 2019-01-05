МЧС: Сильный снегопад обрушится на Нижегородскую область в ближайшие часы
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», сегодня, 5 января 2019 года, в Нижегородской области ожидается сильный снегопад. Как прогнозируют синоптики, он начнется в ближайшие часы.
На дорогах будут снежные заносы. Такая погода продержится до утра.
В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня. Может нарушиться работа транспорта и увеличиться количество ДТП.
МЧС рекомендует жителям быть осторожными во время прогулок и не отпускать детей и пожилых одних на улицу.
- Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек, обходите опасную зону при уборке снега с крыш, - посоветовали специалисты.
Также лучше отказаться от езды на автомобиле, а если вы уже за рулем, то сбавьте скорость, соблюдайте дистанцию и исключите резкие торможения.