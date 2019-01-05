МЧС: Сильный снегопад обрушится на Нижегородскую область в ближайшие часы

5 Янв. 2019 2019-01-05T17:01:11+03:00

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По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», сегодня, 5 января 2019 года, в Нижегородской области ожидается сильный снегопад. Как прогнозируют синоптики, он начнется в ближайшие часы.

На дорогах будут снежные заносы. Такая погода продержится до утра.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня. Может нарушиться работа транспорта и увеличиться количество ДТП.

МЧС рекомендует жителям быть осторожными во время прогулок и не отпускать детей и пожилых одних на улицу.

- Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек, обходите опасную зону при уборке снега с крыш, - посоветовали специалисты.

Также лучше отказаться от езды на автомобиле, а если вы уже за рулем, то сбавьте скорость, соблюдайте дистанцию и исключите резкие торможения.