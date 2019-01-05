«Рождественский бал русского романса» покажут нижегородцам 6 января

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:32:50+03:00

Изменить размер текста: A A

6 января 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет концерт «Рождественский бал русского романса». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, местом проведения мероприятия станет центр культуры «Рекорд».

В программе романсы и песни неоднократного призера всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Евгения Четверикова (Саратов), а также старинные русские вальсы (второе отделение).

Поют Светлана Твердова, Надир Ширинский, Елена Горина (Москва), Юлия Панфилова (Казань) Концертмейстеры: в первом отделении - лауреат международных конкурсов – Зульфия Ибрагимова (Казань), во втором отделении - лауреат международного конкурса, легенда московского романса, постоянный участник телепередач «Романсиада», «Романтика романса», заслуженный артист России - Александр Бисеров.

Ведущим будет президент ассоциации «Изумруд» Надир Ширинский.