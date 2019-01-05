На Нижегородскую область надвигается резкое похолодание до -17 градусов

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:03:29+03:00

В связи с этим сотрудники ГУ МЧС рекомендуют нижегородцам не оставлять без присмотра электроприборы и затопленные печи

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По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие два дня, 6 и 7 января 2019 года, в Нижегородской области резко похолодает на пять-девять градусов.

По информации, мороз сохранится и 8 января.

Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования, возможно увеличение количества аварий на объектах и линиях энергосистем в связи с их перегрузкой.

В связи с этим сотрудники ГУ МЧС рекомендуют нижегородцам не оставлять без присмотра электроприборы и затопленные печи, а также не греться при помощи газовых плит.

Ранее "Комсомолка" публиковала подробный прогноз погоды на Рождество, согласно которому 7 января будет самым морозным днем на неделе и встретит понижением температуры до -14 градусов. Снег уже не будет лететь в глаза, а ветер продолжит дуть со скоростью 2м/с. Ночью снова будет – 17 градусов.