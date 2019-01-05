2019-01-05T12:46:54+03:00
Происшествия

Житель Сормова похитил с чужой карты пять тысяч рублей

Проводится расследование
Валерия ГРОМОВА
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Правоохранительные органы задержали нижегородца, который совершил кражу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Согласно информации, он совершил преступление в декабре прошлого года. Это произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Местный житель неустановленным способом списал с банковской карты потерпевшей денежные средства в размере пяти тысяч рублей рублей.

Злоумышленником оказался мужчина 1978 года рождения. Он уже был судим. Сейчас нижегородец находится в районном отделе полиции.В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в четверг, 3 января, в отделение полиции в Ветлуге поступило сообщение о нанесении ножевых ранений мужчине. Пострадавший находился возле дома своей 47-летней знакомой. Они встретились и начали ссориться. Во время перепалки она пырнула его ножом в живот, после чего мужчина был доставлен в больницу.

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