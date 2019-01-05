Праздничное мероприятие для детей-инвалидов состоится в Автозаводском районе 6 января

5 Янв. 2019 2019-01-05T12:21:22+03:00

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В воскресенье, 6 января 2019 года, в Нижнем Новгороде в Автозаводском детском доме-интернате пройдет праздничное мероприятие «Рождественское чудо». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, оно организовано совместно с Воскресной школой и представителями Свято-Никольского Православного Центра при церкви святой Татианы.

Праздник будет посвящен встрече Рождества Христова. В нем будут участвовать около 80 человек в возрасте от четырех до двадцати трех человек.

Как сообщают организаторы, цель мероприятия - организация активного и познавательного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья в зимние каникулы. Такие праздники проводятся ежегодно.

Воспитанники увидят театральную постановку. Она познакомит их с историей праздника Рождества Христова, его духовным значением и традициями, а также приобщит к богатому культурному и историческому наследию нашего народа.