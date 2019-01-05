«Торпедо» в четвертый раз сразится с магнитогорским «Металлургом» в матче КХЛ

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:03:06+03:00

Игра начнется в 15:00 по московскому времени

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В субботу, 5 января 2019 года, нижегородское «Торпедо» сразится с «Металлургом» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет в Магнитогорске.

Игра начнется в 15:00 по московскому времени.

Напомним, «Торпедо» и «Металлург» уже три раза встречались на льду в текущем сезоне КХЛ. Первый матч прошел 21 сентября в Нижнем Новгороде. Тогда хоккеисты «Торпедо» забросили три шайбы в ворота соперника и победили со счетом 3:2. Вторая встреча состоялась 26 ноября в Магнитогорске. «Металлург» обыграл «Торпедо» со счетом 5:4.

В предыдущий раз команды играли 17 декабря в КРК «Нагорный». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь. Сейчас автозаводцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.