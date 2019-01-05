Святочное шествие по Большой Покровской пройдет в Нижнем Новгороде 13 января
13 января 2019 года в Нижнем Новгороде состоится святочное шествие. Участники пройдут по Большой Покровской.
Как сообщает пресс-служба Нижегородской епархии, мероприятие будет проведено по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, а организует его отдел культуры.
Шествие пройдет от церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы до часовни в честь образа Спаса Нерукотворного в кремле. Перед отправлением будет молебен.
По окончании святочного шествия на площадке рядом с «Арсеналом» гостей ждут игры и хороводы, а также угощения и горячий чай.
Ранее сообщалось, что 8 января традиционно в Городце откроется Рождественская ярмарка. Она будет находиться на территории самого древнего монастыря в Нижегородской области Городецкого Феодоровского мужского монастыря. Ярмарка будет работать до 17:00.