2019-01-05T10:00:01+03:00
Общество

Святочное шествие по Большой Покровской пройдет в Нижнем Новгороде 13 января

Оно начнется в 12:00
Валерия ГРОМОВА
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13 января 2019 года в Нижнем Новгороде состоится святочное шествие. Участники пройдут по Большой Покровской.

Как сообщает пресс-служба Нижегородской епархии, мероприятие будет проведено по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, а организует его отдел культуры.

Шествие пройдет от церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы до часовни в честь образа Спаса Нерукотворного в кремле. Перед отправлением будет молебен.

По окончании святочного шествия на площадке рядом с «Арсеналом» гостей ждут игры и хороводы, а также угощения и горячий чай.

Ранее сообщалось, что 8 января традиционно в Городце откроется Рождественская ярмарка. Она будет находиться на территории самого древнего монастыря в Нижегородской области Городецкого Феодоровского мужского монастыря. Ярмарка будет работать до 17:00.

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