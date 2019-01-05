2019-01-05T09:32:24+03:00
Общество

В Нижегородской области разработали план тушения лесных пожаров

Для ликвидации ЧП и патрулированию будут привлечены почти полторы тысячи лесопожарных машин
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области появился сводный план тушения лесных пожаров на 2019 год. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на департамент лесного хозяйства, для ликвидации ЧП и патрулированию будут привлечены почти полторы тысячи лесопожарных машин.

Также, согласно информации, работать будут три с половиной тысячи пожарных и семь с половиной тысяч единиц противопожарного инвентаря.

Разработанный план содержит общую характеристику лесов на территории Нижегородской области, информацию о силах и средствах лесопожарных формирований, пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований, арендаторов и иных юридических лиц, мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров, меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов.

Напомним, с 20 декабря 2018 года по 10 января 2019 года в Нижегородской области действует особый противопожарный режим. Это связано с проведением новогодних и рождественских праздников. По словам спасателей, одной из причин пожаров в это время - нарушение требований пожарной безопасности в местах проживания и использование пиротехники,

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