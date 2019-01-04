2019-01-04T19:55:19+03:00
Общество

Нижегородка напала на знакомого с ножом возле своего дома

Женщина созналась в содеянном
Юлия ДАНЧЕНКО
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В четверг, 3 января, в отделение полиции в городе Ветлуга Нижегородской области поступило сообщение о нанесении ножевых ранений мужчине. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел на улице Максимова. Пострадавший находился возле дома своей 47-летней знакомой. Они встретились и начали ссориться. Во время перепалки она пырнула его ножом в живот, после чего мужчина был доставлен в больницу. Откуда у нее на улице оказался нож, непонятно.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили личность и задержали подозреваемую. Она оказалась ранее не судима.

Женщина созналась в содеянном. В отношении ее возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие.

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