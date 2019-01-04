2019-01-04T19:11:53+03:00
Общество

Более 18 500 кубометров снега убрано с улиц Нижнего Новгорода за два дня

Почти 250 единиц спецтехники были задействованы в расчистке дорог
Юлия ДАНЧЕНКО
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Несмотря на праздники, коммунальные службы Нижнего Новгорода работают весьма активно. В первые дни нового года 2 и 3 января 2019 года на расчистку улиц от снега каждый день выходило в среднем по 250 единиц специализированной техники. Об этом сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

На благо нижегородцев трудились комбинированные дорожные машины, самосвалы, грейдеры, лаповые и ковшевые погрузчики. Также в городе каждый день работали по 300 рабочих. Общими усилиями с улиц Нижнего Новгорода было вывезено более 18 500 кубометров снега.

Спасая горожан от гололеда, коммунальные службы посыпали дороги специальной песко-соляной смесью. На эти цели ушло три тысячи тонн смеси. Также дороги посыпали и специальным противогололедным химическим реагентом. За два дня его высыпали 142 тонны.

Однако, если нижегородцы заметили, что где-то улицы города плохо убирается, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов призвал горожан сообщать об этом через информационную систему «Антиснег».

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