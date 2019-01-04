Волейболисты АСК проведут первые домашние матчи в новом году

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:43:54+03:00

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Несмотря на новогодние выходные, спортивная жизнь не останавливается. И пока нижегородцы только-только раскачиваются после обильных застолий, волейбольный клуб АСК уже готовится к первым домашним матчам. Об этом рассказали в министерстве спорта Нижегородской области.

На поле нижегородцы сразятся с московской командой МГТУ. Поклонников волейбола ждет жаркая игра. Для подопечных Игоря Шулепова прошлый год завершился весьма удачно, и сейчас нижегородцы занимают первую строчку в турнирной таблице, победив в 16 матчах из 20 сыгранных. Москвичи же расположились на пятой строчке и, скорее всего, захотят отобрать лидерство у волейболистов АСК.

Посмотреть на схватку и поболеть за нижегородцев можно сразу на двух матчах 5 января в 18.00 и 6 января в 17.00 в ДС «Заречье» (улица Арктическая, дом №7). Вход на игры свободный.