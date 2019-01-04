Нижегородцы услышат восходящую звезду джазовой сцены США Калил Уилсон
У любителей джаза появился уникальный шанс – вживую услышать голос восходящей звезды джазовой сцены США Калил Уилсон, который выступит на концерте «Рождественский джаз». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Это один из самых известных и сильных молодых джазовых вокалистов нашего времени. Поклонники ценят его за большое количество нюансов, которые способен передавать голос Калила Уилсона, от традиционного джаза до соула и R’n’B и даже академической музыки.
Нижегородцам американский певец представит свою программу, составленную из величайших джазовых хитов XX века. Кроме него в концерте «Рождественский джаз» примут участие российские звезды джазовой сцены: Константин Хазанович (фортепиано), Михаил Фоминых (контрабас), Андрей Иванов (барабаны).
Концерт пройдет 5 января в 17.00 в центре культуры «Рекорд».