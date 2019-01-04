2019-01-04T13:27:13+03:00
Общество

Нижегородцы услышат восходящую звезду джазовой сцены США Калил Уилсон

Единственный концерт пройдет 5 января в «Рекорде»
Юлия ДАНЧЕНКО
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У любителей джаза появился уникальный шанс – вживую услышать голос восходящей звезды джазовой сцены США Калил Уилсон, который выступит на концерте «Рождественский джаз». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Это один из самых известных и сильных молодых джазовых вокалистов нашего времени. Поклонники ценят его за большое количество нюансов, которые способен передавать голос Калила Уилсона, от традиционного джаза до соула и R’n’B и даже академической музыки.

Нижегородцам американский певец представит свою программу, составленную из величайших джазовых хитов XX века. Кроме него в концерте «Рождественский джаз» примут участие российские звезды джазовой сцены: Константин Хазанович (фортепиано), Михаил Фоминых (контрабас), Андрей Иванов (барабаны).

Концерт пройдет 5 января в 17.00 в центре культуры «Рекорд».

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