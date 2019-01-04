Нижегородской областной детской библиотеке исполнится 100 лет

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:44:59+03:00

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В 2019 году Нижегородской государственной областной детской библиотеке исполнится 100 лет. В честь столь грандиозного события библиотека готовит множество мероприятий.

- У нас можно будет встретиться с настоящими и достойными литературными героями, поиграть в настольные и лингвистические игры, испытать восторг от участия в мастер-классах и квестах, - рассказали в библиотеке.

В честь юбилея стартовал необычный проект - «Нижегородское литературное кольцо». Детские писатели сами приедут к своим читателям. Первый десант писателей двинется в путь в сентябре 2019 года. Первые встречи с юными читателями пройдут на Бору, в Городце, Семенове, Ковернино и в Чкаловске. Позже писатели двинутся в другие города Нижегородской области. Планируется, что детские писатели посетят все районы области.

Областная детская библиотека уже проводила встречи с детскими писателями. Юные читатели могли лично пообщаться с Андреем Жвалевским и Евгением Пастернаком (Белоруссия), со Стиной Стур (Швеция), Екатериной Матюшкиной, Александрой Сильвер, Анной Леоновой, Ольгой Громовой и многими другими авторами из Москвы, Санкт-Петербурга. Но все эти встречи проходили на территории самой библиотеки на улице Звездинской, и не все желающие смогли на них попасть.

Помимо встреч, в библиотеке планируется огромное количество мероприятий, которые будут проходить весь год.