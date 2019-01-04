2019-01-04T11:44:59+03:00
Общество

Нижегородской областной детской библиотеке исполнится 100 лет

В честь юбилея десант российских детских писателей посетит различные районы Нижегородской области
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году Нижегородской государственной областной детской библиотеке исполнится 100 лет. В честь столь грандиозного события библиотека готовит множество мероприятий.

- У нас можно будет встретиться с настоящими и достойными литературными героями, поиграть в настольные и лингвистические игры, испытать восторг от участия в мастер-классах и квестах, - рассказали в библиотеке.

В честь юбилея стартовал необычный проект - «Нижегородское литературное кольцо». Детские писатели сами приедут к своим читателям. Первый десант писателей двинется в путь в сентябре 2019 года. Первые встречи с юными читателями пройдут на Бору, в Городце, Семенове, Ковернино и в Чкаловске. Позже писатели двинутся в другие города Нижегородской области. Планируется, что детские писатели посетят все районы области.

Областная детская библиотека уже проводила встречи с детскими писателями. Юные читатели могли лично пообщаться с Андреем Жвалевским и Евгением Пастернаком (Белоруссия), со Стиной Стур (Швеция), Екатериной Матюшкиной, Александрой Сильвер, Анной Леоновой, Ольгой Громовой и многими другими авторами из Москвы, Санкт-Петербурга. Но все эти встречи проходили на территории самой библиотеки на улице Звездинской, и не все желающие смогли на них попасть.

Помимо встреч, в библиотеке планируется огромное количество мероприятий, которые будут проходить весь год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волейболисты АСК проведут первые домашние матчи в новом году
Нижегородцы услышат восходящую звезду джазовой сцены США Калил Уилсон
Бесплатная образовательная программа для начинающих экспортеров будет работать в Нижегородской области в 2019 году
Начинающий водитель не справился с управлением и свалился в кювет в Нижегородской области
Для нижегородских детей с онкологическими заболеваниями устроят большой праздничный концерт
Благотворительный новогодний концерт пройдет в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Нижегородской области
Рождественская ярмарка откроется 8 января в Нижегородской области
Три человека пострадало в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области заготовлено 86,5 тысяч тонн семян зерновых
Глеб Никитин поздравил лыжницу Анастасию Седову с медалью на турнире «Тур де Ски»
В Нижнем Новгороде покажут мюзикл «Невероятные приключения Деда Мороза»
На Автозаводе двое мужчин вынесли из квартиры бытовую технику
38-летняя жительница поселка Смольки ранила своего родственника во время пьяной ссоры
В Нижегородской области закрывается сезон охоты на косулю
53 ребенка родилось в Нижегородской области в первый день 2019 года
В Нижегородской области закрывается охота на взрослых лосей
В Нижегородской области подешевели ржаной хлеб, вермишель и рыба
Северные олени в Керженском заповеднике начали сбрасывать рога