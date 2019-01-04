Бесплатная образовательная программа для начинающих экспортеров будет работать в Нижегородской области в 2019 году

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:42:50+03:00

70 нижегородских предпринимателей прошли обучение в Школе экспорта Российского экспортного центра в 2018 году

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В Нижегородской области начала свою работу Школа экспорта для предпринимателей под руководством Российского экспортного центра Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обучение в Школе является бесплатным. Первые слушатели, а это 70 представителей малого и среднего бизнеса, уже закончили свое обучение, которое проходило по восьми направлениям. Всего обучающая программа предусматривает около 100 академических часов.

- Нижегородская область обладает огромным научно-техническим, инновационным, кадровым потенциалом, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Только за последний год я познакомился со многими по-настоящему перспективными разработками. Но, к сожалению, далеко не все идеи сейчас приносят доход, который они могли бы приносить. Часто это связано с незнанием потенциальными экспортерами специфики работы на внешних рынках, неумением выстраивать контакты за рубежом.

По словам Глеба Никитина, обучение в Школе поможет предпринимателям справиться с этими трудностями, и они смогут выйти со своей продукцией на зарубежный рынок.

- Регион может и должен удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 млрд долларов в год, - отметил губернатор.