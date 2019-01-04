2019-01-04T09:42:50+03:00
Общество

Бесплатная образовательная программа для начинающих экспортеров будет работать в Нижегородской области в 2019 году

70 нижегородских предпринимателей прошли обучение в Школе экспорта Российского экспортного центра в 2018 году
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области начала свою работу Школа экспорта для предпринимателей под руководством Российского экспортного центра Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обучение в Школе является бесплатным. Первые слушатели, а это 70 представителей малого и среднего бизнеса, уже закончили свое обучение, которое проходило по восьми направлениям. Всего обучающая программа предусматривает около 100 академических часов.

- Нижегородская область обладает огромным научно-техническим, инновационным, кадровым потенциалом, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Только за последний год я познакомился со многими по-настоящему перспективными разработками. Но, к сожалению, далеко не все идеи сейчас приносят доход, который они могли бы приносить. Часто это связано с незнанием потенциальными экспортерами специфики работы на внешних рынках, неумением выстраивать контакты за рубежом.

По словам Глеба Никитина, обучение в Школе поможет предпринимателям справиться с этими трудностями, и они смогут выйти со своей продукцией на зарубежный рынок.

- Регион может и должен удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 млрд долларов в год, - отметил губернатор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волейболисты АСК проведут первые домашние матчи в новом году
Нижегородцы услышат восходящую звезду джазовой сцены США Калил Уилсон
Нижегородской областной детской библиотеке исполнится 100 лет
Начинающий водитель не справился с управлением и свалился в кювет в Нижегородской области
Для нижегородских детей с онкологическими заболеваниями устроят большой праздничный концерт
Благотворительный новогодний концерт пройдет в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Нижегородской области
Рождественская ярмарка откроется 8 января в Нижегородской области
Три человека пострадало в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области заготовлено 86,5 тысяч тонн семян зерновых
Глеб Никитин поздравил лыжницу Анастасию Седову с медалью на турнире «Тур де Ски»
В Нижнем Новгороде покажут мюзикл «Невероятные приключения Деда Мороза»
На Автозаводе двое мужчин вынесли из квартиры бытовую технику
38-летняя жительница поселка Смольки ранила своего родственника во время пьяной ссоры
В Нижегородской области закрывается сезон охоты на косулю
53 ребенка родилось в Нижегородской области в первый день 2019 года
В Нижегородской области закрывается охота на взрослых лосей
В Нижегородской области подешевели ржаной хлеб, вермишель и рыба
Северные олени в Керженском заповеднике начали сбрасывать рога