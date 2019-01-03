Начинающий водитель не справился с управлением и свалился в кювет в Нижегородской области

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:09:46+03:00

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Начинающий 22-летний водитель решил прокатиться вместе с друзьями на автомобиле Skoda, но не справился с управлением и свалился в кювет. Об этом рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в Павловском районе Нижегородской области 2 января в 12.55. Трое молодых людей, один из которых водитель с четырехмесячным водительским стажем, подъехали к причалу возле реки Оки, который находится недалеко от дороги Павлово – Тумботино – Гороховец. Но начинающий водитель не справился с управлением, после чего автомобиль свалился в кювет. А потом машина еще и в дерево врезалась.

В результате пострадали два пассажира: 22-летний молодой человек, который получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы тела, и девушка того же возраста. У нее врачи зафиксировали ушиб грудной клетки. Оба пострадавших были госпитализированы.