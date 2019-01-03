Благотворительный новогодний концерт пройдет в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Нижегородской области
Большой новогодний концерт пройдет в Выксунском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.
В празднике будут принимать участие приглашенные артисты. Жильцом дома-интерната ждут яркие номера, костюмированные конкурсы и новогодние сюрпризы. К тем, кто по состоянию здоровья не сможет присутствовать на празднике, артисты посетят лично, так что никто не останется в стороне.
Во время праздника впервые в доме-интернате пройдет акция «Елка желаний», в рамках которой все постояльцы получат подарки, которые заказывали Деду Морозу.
После новогоднего концерта пройдет традиционная встреча проживающих в доме-интернате с нижегородскими волонтерами, членами благотворительной организации «Территория добра».
Грандиозный новогодний праздник состоится 4 января.