2019-01-03T15:12:03+03:00
Общество

Благотворительный новогодний концерт пройдет в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Нижегородской области

Поздравлять одиноких стариков будут 4 января
Юлия ДАНЧЕНКО
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Большой новогодний концерт пройдет в Выксунском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

В празднике будут принимать участие приглашенные артисты. Жильцом дома-интерната ждут яркие номера, костюмированные конкурсы и новогодние сюрпризы. К тем, кто по состоянию здоровья не сможет присутствовать на празднике, артисты посетят лично, так что никто не останется в стороне.

Во время праздника впервые в доме-интернате пройдет акция «Елка желаний», в рамках которой все постояльцы получат подарки, которые заказывали Деду Морозу.

После новогоднего концерта пройдет традиционная встреча проживающих в доме-интернате с нижегородскими волонтерами, членами благотворительной организации «Территория добра».

Грандиозный новогодний праздник состоится 4 января.

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