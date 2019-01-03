2019-01-03T13:48:23+03:00
Общество

Рождественская ярмарка откроется 8 января в Нижегородской области

Все желающие смогут купить оригинальные подарки и бесплатно покататься на лошадях
Юлия ДАНЧЕНКО
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Традиционно в Городце Нижегородской области откроется Рождественская ярмарка. Об этом говорится на сайте Городецкой епархии. Она будет открыта по благословению его преосвященства, преосвященнейшего Августина, епископа Городецкого и Ветлужского 8 января в 10.00 на территории самого древнего монастыря в Нижегородской области Городецкого Феодоровского мужского монастыря.

Здесь можно будет купить оригинальные авторские товары ручной работы, натуральные продукты, а также посетить мастер-классы, послушать концерт, посмотреть выставку прикладного искусства. Для детей будет организованы игры и конкурсы, и конечно же хоровод вокруг елки. Кроме того, на ярмарке можно будет поиграть в настольные игры, принять участие в викторине и благотворительной аукционе. Также все желающие смогут бесплатно покататься на карете, запряженной лошадями.

Ярмарка будет работать до 17.00 8 января. Вход бесплатный.

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