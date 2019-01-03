Рождественская ярмарка откроется 8 января в Нижегородской области
Традиционно в Городце Нижегородской области откроется Рождественская ярмарка. Об этом говорится на сайте Городецкой епархии. Она будет открыта по благословению его преосвященства, преосвященнейшего Августина, епископа Городецкого и Ветлужского 8 января в 10.00 на территории самого древнего монастыря в Нижегородской области Городецкого Феодоровского мужского монастыря.
Здесь можно будет купить оригинальные авторские товары ручной работы, натуральные продукты, а также посетить мастер-классы, послушать концерт, посмотреть выставку прикладного искусства. Для детей будет организованы игры и конкурсы, и конечно же хоровод вокруг елки. Кроме того, на ярмарке можно будет поиграть в настольные игры, принять участие в викторине и благотворительной аукционе. Также все желающие смогут бесплатно покататься на карете, запряженной лошадями.
Ярмарка будет работать до 17.00 8 января. Вход бесплатный.