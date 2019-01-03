Три человека пострадало в ДТП в Нижегородской области

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:09:31+03:00

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В среду, 2 января, в Уренском районе Нижегородской области произошло ДТП, в котором пострадало три человека, в том числе и восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 14.30 на 186 километре автодороги Нижний Новгород – Киров. 19-летний водитель Ford, водительский стаж которого составляет всего один год, при развороте не предоставил преимущество в движении автомобилю Geely. В результате он врезался в него.

В ДТП пострадал водитель Ford. Он получил сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины. однако после осмотре врачом был отпущен домой. Также домой отправился восьмилетний мальчик, который находился в автомобиле Geely. У него зафиксированы ссадины головы. С места ДТП его отвезли в больницу, но потом отпустили. А вот второму пассажиру автомобиля Geely 18-летнему молодому человеку повезло гораздо меньше. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в больнице.