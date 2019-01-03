В Нижегородской области заготовлено 86,5 тысяч тонн семян зерновых

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:36:02+03:00

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Год только начался, а аграрии уже во всю готовятся к новой посевной кампании, заготовив 86,5 тысяч тонн семян зерновых. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

В основной фонд засыпано 77,5 тысяч тонн (94 процентов) яровых зерновых культур, в переходящий фонд – девять тысяч тонн (68 процентов) озимых. Также заготовлено 34,6 тысяч тонн (84 процентов) семян картофеля, 336 тонн (а это аж 119 процентов) льна-долгунца и 221 тонна (62 процента) многолетних трав.

Но на этом работа не закончена. По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, сейчас формируется структура посевных площадей, ведутся работы по подготовке семенного материала, заключаются договоры на приобретение минеральных удобрений для посевной кампании.