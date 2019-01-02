Глеб Никитин поздравил лыжницу Анастасию Седову с медалью на турнире «Тур де Ски»

2 Янв. 2019 2019-01-02T19:17:06+03:00

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Губернатор Нижегородской области поздравил с бронзовой медалью лыжницу из Сарова Анастасию Седову, успешно выступившую 2 января на четвертом этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Это не первый успех Анастасии на мировой арене, но в начале года особенно приятно, что представительница Нижегородской области смогла так ярко проявить себя, - отметил Глеб Никитин. - Уверен, что в 2019 Анастасию Седову и других нижегородских спортсменов ждёт ещё немало побед. Желаю удачи!

В соревнованиях в масс-старте на 10 и 15 километров классическим стилем Анастасия Седова завоевала третье место. Золото досталось Ингвилд Оестберг, а серебро – Наталье Непряевой.

К слову, в феврале 2018 года лыжница Анастасия Седова в составе сборной страны получила бронзу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Тогда спортсменка выступала в соревнованиях по лыжным гонкам в эстафете четыре по пять километров.