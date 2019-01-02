В Нижнем Новгороде покажут мюзикл «Невероятные приключения Деда Мороза»

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:05:24+03:00

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В Нижнем Новгороде 3,4 и 5 января 2019 года в большом зале ЦК «Рекорд» пройдет интерактивный мюзикл с современными музыкальными пародиями и номерами «Невероятные приключения Деда Мороза». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Этот мюзикл длится всего час, но запомнится зрителям, - уверены в правительстве Нижегородской области. – На сцене выступят лучшие актеры Нижнего Новгорода, в том числе заслуженные артисты России Алексей Хореняк и Тамара Кириллова, лауреат международных конкурсов Анна Перминова, артисты Ольга Кулагина и Всеволод Лушин. Аранжировщиком выступил заслуженный артист, лауреат международных конкурсов Сергей Перминов, режиссером и автором мюзикла – Александр Гронский.

По сюжету коварный Кощей Бессмертный вместе с бабой Ягой прикинулись Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы испортить детям праздник. Но у них ничего не получилось, потому что Новый год спас мудрый и добрый настоящий Дед Мороз.