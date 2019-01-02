На Автозаводе двое мужчин вынесли из квартиры бытовую технику

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:35:59+03:00

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода в последние дни декабря произошла кража – неизвестные обокрали квартиру в одном из домов по улице Курчатова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что с 28 декабря по 1 января неизвестные проникли в квартиру, отжав металлическую входную дверь. Из квартиры они похитили стиральную машину, телевизор, микроволновую печь, принтер и монитор. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое 42-летних мужчин. Один из них был ранее судим. Подозреваемые были доставлены в районный отдел полиции. Сейчас им избирается мера пресечения. Расследование этого уголовного дела продолжается.