38-летняя жительница поселка Смольки ранила своего родственника во время пьяной ссоры

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:31:27+03:00

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Не обошлось без поножовщины празднование Нового года в поселке Смольки Городецкого района – там 38-летняя женщина ранила в живот своего родственника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, вечером 1 января в квартире по улице Новой в поселке Смольки во время совместного распития спиртного возникла ссора между 38-летней женщиной и ее родственником. В результате, во время ссоры она ранила его в живот ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

К счастью, мужчина остался жив – сейчас он госпитализирован в местную больницу. А подозреваемую в совершении этого преступления женщину задержали полицейские. Сейчас она находится в районном отделе полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Ей избирается мера пресечения. Следствие по данному преступлению продолжается.