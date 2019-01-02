В Нижегородской области закрывается сезон охоты на косулю

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:48:06+03:00

В 2013 году этот вид был исключен из Красной книги Нижегородской области

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В Нижегородской области с 1 января 2019 года закрывается сезон охоты на европейскую и сибирскую косулю, который продлился с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает комитет госохотнадзора Нижегородской области.

По данным ведомства, этот вид был исключен из Красной книги Нижегородской области в 2013 году. Именно тогда численность косули увеличилась практически вдвое – сейчас в регионе насчитывается 926 косуль, 140 из которых обитают в общедоступных охотничьих угодьях.

- Благодаря такому интенсивному росту численности косули в этом году впервые распределялись разрешения в общедоступные охотничьи угодья на ее добычу, — пояснили в комитете госохотнадзора Нижегородской области. - Среди охотников было разыграно 6 разрешений.

К слову, нарушителей запрета на охоту ждут весьма серьезные штрафы и наказания. Так размер компенсации, которую придется выплатить охотнику за одну косулю, составляет от 120 тысяч до 280 тысяч рублей.