53 ребенка родилось в Нижегородской области в первый день 2019 года

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:14:56+03:00

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За первый год нового года в Нижегородской области родилось 53 ребенка, среди которых 31 мальчик и 22 девочки. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

По данным ведомства, большое число детей родилось и в Нижнем Новгороде. В частности, здесь родились 27 младенцев, среди которых 15 мальчиков и 12 девочек.

Напомним, по данным Нижегородстата, численность населения в регионе за прошлый год снизилась на 0,4%. Если в январе 2018 года численность населения составляла 3234,8 человек, то в октябре – 3220,5 человек. При этом смертность в 1,5 раза превышает рождаемость, а естественная убыль населения за период с января по сентябрь 2018 года увеличилась на 26,7%.

Кроме того, значительное влияние на население области оказывают миграционные процессы. Если в 2017 году абсолютная убыль населения составила 11 тысяч человек, а в 2018 году - 14292 человека.