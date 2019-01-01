В Нижегородской области закрывается охота на взрослых лосей

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:57:37+03:00

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С 1 января 2019 года закрывается охота на взрослых лосей старше одного года. При этом охота на молодых особей до одного года продлится до 15 января 2019 года. Об этом сообщает комитет госохотнадзора Нижегородской области.

- В течение года охота на взрослых лосей «на реву» разрешена с 1 сентября по 30 сентября, - говорится в сообщении. - Охота на всех взрослых лосей открыта с 1 октября по 31 декабря, а охота на лосей в возрасте до 1 года открыта с 1 января по 15 января.

Кстати, незаконная охота оказывается очень дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований законодательства.

- Размер компенсации за одну особь лося составляет от 240 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, - говорится в сообщении. – В 2018 году в Нижегородской области увеличилась численность медведей, лосей, косуль, рыси и барсуков. Сейчас, по результатам государственного мониторинга в регионе насчитывается 14,9 тысяч лосей.