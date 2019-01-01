1 Янв. 2019 2019-01-01T11:44:42+03:00

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Северные олени в Керженском заповеднике начали сбрасывать рога. Сначала от них избавился двухлетний Зиновий, а потом и его отец, самый старший самец заповедника – Игнат. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

- Северные олени избавляются от рогов ежегодно, рассказывают сотрудники заповедника. - Обычно это происходит в январе, как раз в середине зимы. В прошлом году Игнат сбрасывал свои пятикилограммовые рога 6 января. Учитывая, что новые рога у него выросли еще больше, такая тяжесть не удержалась на голове и отвалилась, не дождавшись нового года. Таким образом, в 2018 году Игнат скинул рога дважды!

Кстати, лишившись своих рогов, самцы теряют и немного своей власти. Воспользовавшись временной беспомощностью самца, остальные члены оленьего семейства, включая самку Лену и полугодовалого олененка Чуба, стали отгонять его от кормушки.

- Игнат терпеливо выносит временные неудобства, - рассказывают специалисты. - А пока лидерство в стаде перешло к самке Лене.