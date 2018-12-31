2018-12-31T20:53:47+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Нижегородцы потрясены известием о трагедии в Магнитогорске»

Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедий в Магнитогорске
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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31 декабря 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил телеграмму в адрес губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с соболезнованиями в связи с трагедией в Магнитогорске.

- Уважаемый Борис Александрович! Правительство Нижегородской области и все нижегородцы потрясены известием о трагедии в Магнитогорске. Мы глубоко скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Просим передать слова соболезнования семьям, потерявших близких, - обратился Глеб Никитин к главе Челябинской области в телеграмме.

Напомним, взрыв в Магнитогорске раздался около шести часов утра в понедельник, 31 декабря 2018 года. Обрушился целый подъезд, в котором находилось 48 квартир. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы – под ними могут находиться еще несколько десятков человек.

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