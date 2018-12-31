Глеб Никитин: «Нижегородцы потрясены известием о трагедии в Магнитогорске»
31 декабря 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил телеграмму в адрес губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с соболезнованиями в связи с трагедией в Магнитогорске.
- Уважаемый Борис Александрович! Правительство Нижегородской области и все нижегородцы потрясены известием о трагедии в Магнитогорске. Мы глубоко скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Просим передать слова соболезнования семьям, потерявших близких, - обратился Глеб Никитин к главе Челябинской области в телеграмме.
Напомним, взрыв в Магнитогорске раздался около шести часов утра в понедельник, 31 декабря 2018 года. Обрушился целый подъезд, в котором находилось 48 квартир. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы – под ними могут находиться еще несколько десятков человек.