Салют на Новый год 2019 в Нижнем Новгороде: во сколько начнется и где посмотреть

СЕГОДНЯ 16:39 2018-12-31T16:39:04+03:00

Смотреть салют в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде лучше всего на площади Минина и Пожарского

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Главной городской площадкой празднования Нового 2019 года в Нижнем Новгороде по традиции станет площадь Минина и Пожарского. Изюминкой народных гуляний, как обычно, станет праздничный салют на Новый год 2019 в Нижнем Новгороде.

- Салют на Новый год 2019 в Нижнем Новгороде начнется на площади Минина и Пожарского ориентировочно около часу ночи 1 января 2019 года и продлится четыре минуты, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе городской администрации.

Посмотреть салют, кроме самой площади Минина и Пожарского, также можно будет с Нижневолжской набережной, площадей Горького, Сенной, Лядова, Свободы и Советской, а также улицы Рождественской и из парка «Швейцария».

Напомним, работа общественного транспорта в новогоднюю ночь будет продлена.