Глеб Никитин поблагодарил всех, кто встречает Новый год на посту

СЕГОДНЯ 15:40 2018-12-31T15:40:51+03:00

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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев посетил Нижегородскую областную детскую больницу и поздравил от имени губернатора четырехлетнего Ивана Хохлова, которому предстоит встретить праздник в больнице. Ему в подарок вручили конструктор. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Гнеушев также обратился со словами благодарности к врачам хирургического отделения больницы.

- Хочу искренне поздравить вас с наступающим Новым годом от имени губернатора Глеба Никитина и пожелать вам здоровья, счастья и удачи. В эту новогоднюю ночь вы будете на дежурстве, и я хочу пожелать вам удачи и хорошего настроения! – сказал Андрей Гнеушев.

Глеб Никитин также обратился ко всем сотрудникам экстренных служб, кто встретит праздник на своём посту.

- Всего по области в эту ночь и в новогодние каникулы будут дежурить тысячи сотрудников экстренных служб – медики, спасатели, пожарные, правоохранители, аварийные бригады коммунальных организаций. В любой момент они готовы прийти на помощь не только по долгу службы, но и по зову сердца! Я хочу пожелать вам выдержки и здоровья! Пусть смена пройдёт как можно спокойнее и вы сможете отметить наступление Нового года со своими семьями! - сказал губернатор.