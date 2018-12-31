Корпорация развития Нижегородской области вступила в Ассоциацию индустриальных парков России

СЕГОДНЯ 12:16 2018-12-31T12:16:39+03:00

Это дает доступ к запросам о локализации производств, которые поступают в Ассоциацию

Изменить размер текста: A A

Ассоциация индустриальных парков России подтвердила вступление Корпорации Развития Нижегородской области в ряды своих резидентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Основными направлениями работы АИП является привлечение инвесторов в индустриальные парки и ОЭЗ, продвижение информации о возможностях членов АИП, а также предоставление потенциальным инвесторам первичной информации о площадках для локализации.

Ежегодно Ассоциация проводит более 20 отраслевых мероприятий, а также на постоянной основе представляет интересы своих членов в международных ассоциациях и в зарубежных бизнес-миссиях.

- Получив запрос на размещение производства, Ассоциация сразу направляет его вместе с техническими параметрами напрямую своим резидентам. Поэтому членство в Ассоциации дает доступ ко всем потенциальным инвесторам и запросам о локализации производств, которые поступают в Ассоциацию. Это хорошая возможность привлечь их именно в Нижегородскую область, - отметил генеральный директор Корпорации развития Тимур Халитов.

Напомним, что Корпорация развития Нижегородской области была создана весной 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина.