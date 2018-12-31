Житель Богородска пырнул родственницу ножом перед Новым годом

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-31T10:57:16+03:00

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Житель Богородска задержан за нанесение тяжких телесных повреждений своей родственнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел днем в субботу, 29 декабря 2018 года, в жилом доме на улице Огарева в Богородске. 39-летний мужчина поссорился со своей родственницей и нанес ей проникающее ножевое ранение в область грудной клетки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а вскоре сотрудники полиции задержали и подозреваемого. Мужчина нигде не работает. В настоящее время мужчина доставлен в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося, в отношении него вскоре будет избрана мера пресечения.

Пострадавшая сейчас находится в больнице.