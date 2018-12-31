Социально-экономическая ситуация улучшилась в 16 районах Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-31T09:26:40+03:00

Две территории переведены в группу территорий с более высоким уровнем развития

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Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области провело оценку уровня социально-экономического развития территорий по итогам первых девяти месяцев 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По результатам оценки 11 территорий имеют уровень развития выше среднего, 35 – средний, и только шесть остаются на уровне ниже среднего.

По итогам девяти месяцев 2018 года по сравнению с итогами первого полугодия 2018 года улучшилась социально-экономическая ситуация 16 территорий области. Две из них – Вознесенский и Сеченовский районы – перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития. Ранее они относились к категории «ниже среднего».

В этих районах наблюдается рост показателей, связанных с объемами отгруженной продукции, прибылью предприятий и снижением уровня регистрируемой безработицы.

Уровень социально-экономического развития выше среднего стабильно наблюдается в Кстовском, Богородском, Городецком муниципальных районах и городских округах Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Нижний Новгород, Саров.

С уровнем ниже среднего оценены Большеболдинский, Гагинский, Варнавинский, Володарский, Краснооктябрьский и Тонкинский муниципальные районы. Причиной этого стала отрицательная динамика основных социально-экономических показателей.