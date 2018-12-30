2018-12-30T19:11:53+03:00
Происшествия

Пьяный водитель с двухнедельным стажем устроил смертельное ДТП под Нижним Новгородом

По его вине столкнулись три автомобиля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пьяный неопытный водитель стал виновником смертельного массового ДТП в Кстовском районе Нижегородской области в субботу, 29 декабря 2018 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла около 20:40 на 5-м километре Восточного подъезда к Нижнему Новгороду. 31-летний водитель «Лады», получивший права всего две недели назад, сел за руль в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Хонда» и «Пежо».

В результате пострадали пассажиры отечественной легковушки, которая от удара превратилась в гору металлолома. 36-летний мужчина получил смертельное ранение, а 28-летний мужчина отделался рваной раной левого предплечья. Сам же горе-водитель не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Профильные министерства Нижегородской области проконтролируют работу служб жизнеобеспечения в праздники
Натуральные энергетические напитки будут производить в Нижегородской области
Мужчина и женщина погибли в лобовом ДТП в Навашинском районе
Рабочая группа по борьбе с бедностью создана в Нижегородской области
Маршрутка устроила лобовое ДТП в центре Нижнего Новгорода
Сезон охоты на пернатую дичь с ловчими птицами закрывается 1 января
В январе 2019 года стартует отбор кандидатов на пост министра соцполитики Нижегородской области
Почти 900 нижегородских семей приняли участие в проекте «Здоровое будущее»
Финансирование сельского хозяйства в Нижегородской области вырастет на 20%
Новогодний забег на 2019 метров пройдет в Нижнем Новгороде 30 декабря
Глеб Никитин: «Если стремиться к мечте, она обязательно сбудется!»
Нижегородская телебашня засветится в новогодние праздники
В ИС «Наш Нижний» появился раздел «Отключения»
Прокуратура выявила 440 нарушений в работе школ Нижегородской области
Артем Савин может занять место Солонченко в думе Нижнего Новгорода
БК «НН» вышел в «Финал четырех» Кубка России
«Торпедо» обыграло рижское «Динамо» в матче КХЛ
Глеб Никитин возглавил совет «Управляющей компании Научно-образовательного центра»
46-летняя нижегородка устроила наркопритон в квартире на проспекте Гагарина
В Даньнеконстантиновском районе открылся модульный дом культуры
Нижегородка продавала алкоголь подросткам и пыталась дать взятку сотруднице полиции
В Нижнем Новгороде переименовали три остановочных пункта
Жителю Бора, который насмерть сбил 11-летнего мальчика, ужесточили приговор
Подаренные Москвой трамваи выйдут на нижегородские маршруты в 2019 году