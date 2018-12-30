Пьяный водитель с двухнедельным стажем устроил смертельное ДТП под Нижним Новгородом

СЕГОДНЯ 19:11 2018-12-30T19:11:53+03:00

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Пьяный неопытный водитель стал виновником смертельного массового ДТП в Кстовском районе Нижегородской области в субботу, 29 декабря 2018 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла около 20:40 на 5-м километре Восточного подъезда к Нижнему Новгороду. 31-летний водитель «Лады», получивший права всего две недели назад, сел за руль в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Хонда» и «Пежо».

В результате пострадали пассажиры отечественной легковушки, которая от удара превратилась в гору металлолома. 36-летний мужчина получил смертельное ранение, а 28-летний мужчина отделался рваной раной левого предплечья. Сам же горе-водитель не пострадал.