Профильные министерства Нижегородской области проконтролируют работу служб жизнеобеспечения в праздники

СЕГОДНЯ 16:29 2018-12-30T16:29:48+03:00

Во всех муниципалитетах и ресурсоснабжающих организациях утверждены графики дежурства руководителей

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным министерствам и ведомствам обеспечить работу служб жизнеобеспечения региона в выходные и праздничные дни. Соответствующе поручение было дано 29 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Задача всех уровней власти – создать условия для полноценного и безопасного отдыха нижегородцев во время празднования Нового года и Рождества. Все ответственные за это службы должны работать, как часы, - подчеркнул Глеб Никитин.

Так, в каждом муниципалитете распределены круглосуточные дежурства руководителей подразделений. В случае возникновения аварийных ситуаций муниципалитеты должны своевременно сообщать об этом в аналитический центр кризисных ситуаций и в службы быстрого реагирования. Минздраву также поручено организовать дежурство дополнительных бригад скорой помощи в местах народных гуляний, а министерству энергетики и ЖКХ – проконтролировать устойчивое обеспечение жилых домов и социальных объектов теплом, водой и электроэнергией.

Минэкологии же совместно с Госжилинспекцией в выходные дни будут выполнять поручения главы региона и проверять содержание жилищного фонда и вывоз мусора.